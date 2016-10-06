Вячеслав Колосков: "Валентин Иванов - один из самых подготовленных людей на пост руководителя судейства"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал "СЭ" отставку главы Департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова. Сегодня официальный сайт РФС объявил о том, что Иванов покидает свой пост. 55-летний специалист подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством.

- Иванов возглавлял департамент судейства и инспектирования, но есть еще судейский комитет РФС, где руководитель - Николай Левников, - сказал Колосков. - Предполагаю, что у Иванова и Левникова разные задачи и функции. Левников готовит арбитров, Иванов назначает на матчи и осуществляет контроль - это оценка и анализ. Иванов однозначно сегодня один из самых подготовленных людей на этот пост. В нем гармонично сочетается высокий футбольный и судейский уровень, он подготовлен к этой работе, таких людей у нас в департаменте практически нет. Плюс Валентин независим. Он имеет свое мнение и понимание развития судейства.

Кроме того, очень важно, что Иванов бережно относился к судьям, выступал в их защиту. Это характеризует его не только как профессионального руководителя, но и как человека, который заботится о своих подчиненных.

- Связана ли отставка с давлением после матча "Зенит" - "Спартак"?

- Это не первое подобное давление. Такое случалось много раз. Валентин это все выдерживал. Был случай, когда судачили о том, что он уходит. Но руководителям удавалось находить с ним общий язык и продолжать работу. А ему самому сейчас, конечно, надо объяснить детали и мотивы принятого решения. (Сергей ЕГОРОВ)