10:23 25 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Вячеслав Колосков: "Совмещение должностей будет мешать Мутко кардинальным образом"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что президент РФС не должен совмещать несколько постов. Вчера состоялась внеочередная конференция РФС, на которой министр спорта Мутко был переизбран на пост главы РФС. По итогам голосования Мутко получил 266 голосов. Второй кандидат, Валерий Газзаев, набрал 142 голоса.

– Совмещение должностей будет мешать Мутко кардинальным образом, – цитирует ТАСС Колоскова. – С 2008 года я говорю, что совмещение идет во вред футболу и, к сожалению, мы это видели. Делались какие-то макияжные вещи – да, выстрелили в 2008 году, но в принципе в российском футболе ничего не менялось, а многочисленные стратегии не реализовывались, потому что на месте не было руководителя. Мутко и вчера, и сегодня говорил о необходимости сосредоточиться на проблемах футбола, что президент РФС должен быть освобожденным и заниматься только футболом, но это пока слова. Поэтому считаю, что Виталий Леонтьевич должен выполнить свое обещание и убедить президента РФ дать ему возможность сосредоточиться исключительно на футболе, иначе замечательная "Стратегия-2030" так и останется мертвым грузом на бумаге.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3652007

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Да не нужен ему вообще футбол. Его главная задача сесть у корыта с деньгами и все.

04:44 26 сентября

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