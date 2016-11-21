12:37 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Вячеслав Колосков: "Сборная Крыма может проводить матчи только с разрешения ФФУ"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что сборная Крыма сможет проводить матчи любого уровня только с разрешения Федерации футбола Украины. Сегодня было объявлено о создании команды, презентация которой пройдет в Симферополе 9 декабря.

- На сегодняшний день эта сборная может проводить матчи только с разрешения ФФУ, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Конечно, они имеют полное право собираться, тренироваться и даже где-то там играть со своими крымскими командами. Но никакие официальные и даже товарищеские матчи проводить не могут, поскольку они не являются самостоятельной федерацией, входящей в состав ФИФА и УЕФА, и до сих пор находятся под юрисдикцией ФФУ.

Перспектива, безусловно, у такой команды есть. По мере признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации будет решаться вопрос о том, каким образом сборная команда сможет выступать в различных турнирах. Вопросы сотрудничества с РФС на данный момент вообще никак с этой историей не стыкуются. Тем более даже простого товарищеского матча со сборной России они провести никак не смогут. Только с разрешения ФФУ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161121/1112545446.html

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КОММЕНТАРИИ (12)
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ЗЮК

spetrov,ватный наркоман.

14:53

spetrov

Весёлый© :) Чушь-то не неси. Лучше смирись с неизбежным. Меньше переживать придется.

13:39

Весёлый©

spetrov Весёлый©, все произошло на основе попрания международных законов. ___ Не благодари.

13:36

spetrov

...Как сказал наш уважаемый Президент в интервью уважаемому О.Стоуну, "Нужно уважать выбор людей. Не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии". А это означает "не дождетесь".

13:35

spetrov

Весёлый©, все произошло на основе международных законов. Придется признать. Не тешьте себя иллюзиями на пустом месте.

13:32

Весёлый©

"признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации" ___ Скорее Земля закрутится в обратную сторону.

13:27

spetrov

Саша ИЗ Симферополя, пойми его слова правильно. Он просто констатирует факт. В настоящий момент международные футбольные власти решают вот так. Но это в настоящий момент. Никуда не денутся.

13:18

streletc1783

Похоже это маразм.Сборная Крыма В России спрашивает разрешение у украины,почему не у мозамбика?

13:16

Саша ИЗ Симферополя

КАккое ФФУ? КФС контролирует МИН Спорта России Колосков рехнулся или не втеме?

13:15

spetrov

...К тому же в резолюции говорилось о якобы нарушении прав человека (полный бред) и о допуске в Крым делегаций (такой же полный бред, кто хочет и так ездит). Так что си-ля-ви.

13:10

spetrov

Slim Taller, ты как всегда, сам не в курсе ситуации. Россия вышла из юрисдикции суда в Гааге. Признать вам все равно придется. Обратной дороги нет. Точка.

13:06

Slim Taller

"По мере признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации...." Колосков разве не в курсе,что ООН приняла резолюцию по Крыму?! И про суд в Гааге не читал?!

13:04

spetrov

Плохо, Вячеслав Иванович.

13:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ