Вячеслав Колосков: "Сборная Крыма может проводить матчи только с разрешения ФФУ"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что сборная Крыма сможет проводить матчи любого уровня только с разрешения Федерации футбола Украины. Сегодня было объявлено о создании команды, презентация которой пройдет в Симферополе 9 декабря.

- На сегодняшний день эта сборная может проводить матчи только с разрешения ФФУ, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Конечно, они имеют полное право собираться, тренироваться и даже где-то там играть со своими крымскими командами. Но никакие официальные и даже товарищеские матчи проводить не могут, поскольку они не являются самостоятельной федерацией, входящей в состав ФИФА и УЕФА, и до сих пор находятся под юрисдикцией ФФУ.

Перспектива, безусловно, у такой команды есть. По мере признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации будет решаться вопрос о том, каким образом сборная команда сможет выступать в различных турнирах. Вопросы сотрудничества с РФС на данный момент вообще никак с этой историей не стыкуются. Тем более даже простого товарищеского матча со сборной России они провести никак не смогут. Только с разрешения ФФУ.