Вячеслав Колосков: "Сборная Крыма может проводить матчи только с разрешения ФФУ"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что сборная Крыма сможет проводить матчи любого уровня только с разрешения Федерации футбола Украины. Сегодня было объявлено о создании команды, презентация которой пройдет в Симферополе 9 декабря.
- На сегодняшний день эта сборная может проводить матчи только с разрешения ФФУ, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Конечно, они имеют полное право собираться, тренироваться и даже где-то там играть со своими крымскими командами. Но никакие официальные и даже товарищеские матчи проводить не могут, поскольку они не являются самостоятельной федерацией, входящей в состав ФИФА и УЕФА, и до сих пор находятся под юрисдикцией ФФУ.
Перспектива, безусловно, у такой команды есть. По мере признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации будет решаться вопрос о том, каким образом сборная команда сможет выступать в различных турнирах. Вопросы сотрудничества с РФС на данный момент вообще никак с этой историей не стыкуются. Тем более даже простого товарищеского матча со сборной России они провести никак не смогут. Только с разрешения ФФУ.
ЗЮК
spetrov,ватный наркоман.
14:53
spetrov
Весёлый© :) Чушь-то не неси. Лучше смирись с неизбежным. Меньше переживать придется.
13:39
Весёлый©
spetrov Весёлый©, все произошло на основе попрания международных законов. ___ Не благодари.
13:36
spetrov
...Как сказал наш уважаемый Президент в интервью уважаемому О.Стоуну, "Нужно уважать выбор людей. Не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии". А это означает "не дождетесь".
13:35
spetrov
Весёлый©, все произошло на основе международных законов. Придется признать. Не тешьте себя иллюзиями на пустом месте.
13:32
Весёлый©
"признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации" ___ Скорее Земля закрутится в обратную сторону.
13:27
spetrov
Саша ИЗ Симферополя, пойми его слова правильно. Он просто констатирует факт. В настоящий момент международные футбольные власти решают вот так. Но это в настоящий момент. Никуда не денутся.
13:18
streletc1783
Похоже это маразм.Сборная Крыма В России спрашивает разрешение у украины,почему не у мозамбика?
13:16
Саша ИЗ Симферополя
КАккое ФФУ? КФС контролирует МИН Спорта России Колосков рехнулся или не втеме?
13:15
spetrov
...К тому же в резолюции говорилось о якобы нарушении прав человека (полный бред) и о допуске в Крым делегаций (такой же полный бред, кто хочет и так ездит). Так что си-ля-ви.
13:10
spetrov
Slim Taller, ты как всегда, сам не в курсе ситуации. Россия вышла из юрисдикции суда в Гааге. Признать вам все равно придется. Обратной дороги нет. Точка.
13:06
Slim Taller
"По мере признания правомерности вхождения Крыма в состав Российской Федерации...." Колосков разве не в курсе,что ООН приняла резолюцию по Крыму?! И про суд в Гааге не читал?!
13:04
spetrov
Плохо, Вячеслав Иванович.
13:01