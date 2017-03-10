Вячеслав Колосков: "Наверняка решение ФИФА было согласовано с Мутко"

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков полагает, что решение о недопуске Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА было согласовано с самим вице-премьером РФ, учитывая его текущий статус.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.

– Для меня это решение ожидаемое, я прекрасно знаю, что такое быть членом, в данном случае совета ФИФА – сам 28 лет был членом исполкома, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Это колоссальная нагрузка, участие в заседаниях, кроме заседаний совета он еще руководит двумя-тремя комитетами. Этот колоссальный труд занимает огромное количество времени, а такого времени у вице-премьера, понятно, нет. Это объективное решение, и наверняка оно было согласовано с Виталием Леонтьевичем, такие решения с действующим членом совета обычно согласовываются, это не было как обухом по голове.

Формулировка (по решению) неправильная: занимая пост вице-премьера, можно не вмешиваться в дела федерации, как он не вмешивался, когда был министром спорта. Иногда путают должность с конкретным нарушением устава, который запрещает государству вмешиваться, это касается не только министерств, но и законодательных, юридических органов.