Вячеслав Колосков: "Мутко - вице-премьер? По логике, пост президента РФС будет вакантным"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера России по спорту. Министром спорта назначен Павел Колобков.

– Реально ли совмещать посты президента РФС и вице-премьера по спорту?

– Вряд ли у Виталия Леонтьевича теперь появится больше свободного времени. У вице-премьера обязательств больше, чем у министра спорта. Здесь стоит говорить о двух вещах. Мутко на выборной конференции РФС заявил, что должность главы РФС должна быть освобожденной, что президент должен заниматься только вопросами футбола. При этом, наверное, он уже понимал или предполагал, что его переведут на другой пост. Иначе он бы не делал таких заявлений. И я полностью согласен с ним в данном вопросе. Руководить РФС – значит, находиться в постоянном колоссальном напряжении, много ездить по регионам и так далее. Совместить эту работу с какой-то другой – просто невозможно!

– А юридически Мутко может занимать сейчас эти два поста?

– Уставы ФИФА и УЕФА не запрещают совместительства, там нет никаких записей. Значит, все законно. Но теперь сам Виталий Леонтьевич должен определить, может ли он совместить эти две абсолютно несовместимые должности. И, конечно, президент страны и премьер-министр должны принять какое-то решение. Вице-премьер– это же круглосуточное дежурство в кабинете.

– Допускаете, что могут быть организованы перевыборы президента РФС в связи с уходом Мутко на пост вице-премьера?

– По логике вещей и по существу, так и должно быть. Нам нельзя находиться в плену двух несовместимых должностей. Конечно, вице-премьер может больше помочь футболу, нежели министр спорта. Но это скорее из области фантазии. Сейчас еще президент страны не подписал указ о назначении Мутко. Так что выводы делать рано. Но логика подсказывает, что место главы РФС окажется вакантным. И опять, к счастью, в сотый раз и.о. на время станет Никита Павлович Симонян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)