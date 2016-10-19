Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что Виталий Мутко после вступления в должность вице-премьера РФ будет иметь больше времени на управление российским футболом. По словам Колоскова, совмещение Мутко должностей вице– премьера РФ и президента РФС не противоречат правилам ФИФА.

Сегодня было объявлено, что Мутко, также являющийся президентом РФС, будет вице-премьером РФ, курирующим вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Новым министром спорта станет Павел Колобков – нынешний заместитель министра спорта.

– Если абстрагироваться от условностей и вернуться в наше футбольное бытие, мое мнение такое – у Мутко будет больше времени на футбол, – цитирует ТАСС Колоскова. – Объясню почему: у министра спорта – то чемпионаты и Кубки, то Олимпиады, то открытие стадиона, министр постоянно в движении, часто за пределами Москвы, а у вице-премьера – кабинетная работа. Это куратор, в меньшей степени – контролер, который докладывает о том, что происходит в подконтрольных ему ведомствах.

На совмещение нет никакого запрета. В уставе четко прописано, что президент национальной федерации должен быть избран. И Мутко не так давно (24 сентября) был переизбран президентом РФС, будучи министром спорта.

Колосков также напомнил, что Мутко после переизбрания главой РФС говорил, что в идеале президентом организации должен являться человек, освобожденный от других должностей. По мнению Колоскова, сейчас у Мутко два варианта – или совмещать посты, или сосредоточиться только на работе вице–премьером и покинуть должность руководителя РФС.