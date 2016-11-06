Вячеслав Колосков: "Менять систему проведения чемпионата России до чемпионата мира-2018 нельзя"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что переход на систему "осень - весна" в чемпионате России изначально не был продуман. Колосков напомнил, что неоднократно предупреждал о возможных последствиях.

– Сегодня Виталий Мутко признал очевидные минусы нынешней системы. Поддерживаете президента РФС?

– Переход на систему "осень - весна" изначально был не продуман. Я уже не раз говорил об этом. Уже язык сломал, утомил разговорами. Я же заявлял: "Нельзя переходить на систему, не подготовившись".

– Почему же вас не послушали?

– Причем люди, которые агитировали за "осень - весну", утверждали следующее. Мы синхронизируем международные календари, и сразу же наступит прорыв в еврокубках. Мол, мы получим преимущество. В итоге людям, которые не очень глубоко разбираются в футболе, этот аргумент показался убедительным...

Однако никаких успехов за последние пять лет мы в Лиге Европы, Лиге чемпионов что-то не добились. Напомню, что при системе "весна - осень" ЦСКА и "Зенит" выигрывали Кубок УЕФА, время от времени наши клубы пробивались куда-то высоко. А что сейчас? Ноль... Порой вылетаем уже в квалификации. То есть аргумент абсолютно не сработал.

– Как нужно было подготовиться к переходу на систему "осень - весна"?

– У нас сейчас нет никакой инфраструктуры для нового календаря. Еще хорошо, что в прошлом сезоне зима выдалась довольно мягкой. А что будет в этом году? Мы вообще погрязнем в снегу, в грязи на Урале и в Сибири. Я об этом говорил, предлагал подготовиться, все продумать. Но...

– А что вы конкретно предлагали?

– Построить хорошие манежи. В премьер-лиге они должны вмещать 15 тысяч, в первом дивизионе – семь тысяч, во втором дивизионе – четыре-пять тысяч. Вот после возведения таких объектов уже можно подумать о переходе. Создайте комфортные условия для футболистов и зрителей, и вперед! Казалось бы, что может быть проще? В итоге перешли на "осень - весна", но ничего не сделали. И пожинаем то, что пожинаем.

– Мутко считает, что до домашнего чемпионата мира менять систему нельзя.

– Согласен. Какие-то кардинальные решения можно принимать только после домашнего чемпионата мира. Сейчас огород городить не надо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)