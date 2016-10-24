Вячеслав Колосков: "Кубок Содружества превратился в простую трату денег"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков уверен, что Кубок Содружества утратил политическое и спортивное значение. По его словам, турнир стал пустой тратой денег. Ранее сообщалось, что Кубок Содружества, проводимый с 1993 года, прекратил свое существование.

- Решение абсолютно правильное, потому что в последнее время Кубок Содружества превратился в простую трату денег, не имея никакого ни политического, ни спортивно-политического, ни спортивного значения, - приводит ТАСС слова Колоскова. - Изначально задумывалось, что это соревнования, которые объединяли бы если не государства бывшего Советского Союза, то футбольные федерации.

Клубы приезжали сильнейшими составами - киевское "Динамо", "Арарат", тбилисское "Динамо", "Жальгирис" и так далее, были руководители федераций, приезжал обязательно Йозеф Блаттер, Леннарт Юханссон, проводили совещания и конференции. Потом постепенно утрачивалась спортивная составляющая, привозили дублирующие составы, турнир перестал иметь спортивное значение.