Вячеслав Колосков: "День российского футбола в день рождения Черчесова? Пока рановато, но в уме держим"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу идеи учреждения Дня российского футбола. Об этой инициативе во время выступления в Госдуме сегодня сообщил депутат Дмитрий Белик. Предлагаемая дата - 22 октября, день рождения Льва Яшина.

- Нашему футболу нужна такая дата? – вопрос Колоскову.



- У нас, кстати, уже есть день российского футбола. Мы его празднуем не один десяток лет, и турниры всякие проходят. Есть день мирового футбола, другое дело, что все это пока на уровне спортивных организаций.

Я, естественно, как человек, который всю жизнь в футболе двумя руками за. Важно не только продекларировать, но и вписать в этот закон какие-то обязательства для парламентариев на местах, для исполнительной, спортивной власти.



Потому что если это не галочка, не профанация, а действительно серьезное дело, то за этим потребуются финансовые, организационные расходы, поэтому было бы хорошо, если к этой декларации было предложено ещё и соответствующее решение общественных и государственных организаций.

- Вы "за", чтобы именно в день рождения Льва Яшина отмечать дату?



- Олимпийские игры приходят и уходят. Мы выиграли их в Мельбурне, Сеуле. А Яшин был, есть и останется и дата его рождения не изменится, поэтому это логично. Яшин олицетворяет советский и российский футбол.

- Победа над голландцами в 2008 году не подходит?



- Почему именно эта победа? Тогда почему не победа над испанцами? Это не веха. Веха - это победа в турнире, вот это значимое событие.



- Тогда – дата выигрыша чемпионата Европы в 1960 году?



- Турнир в свое время Кубок Европы назывался, четыре страны всего участвовало. Ну и что? Самый оптимальный вариант это день рождения Яшина.

- А день рождения Черчесова подойдет?



- Рановато пока. В уме будем держать, но подождем до будущего. (Арман МКРТЧЯН)