"ВТБ Арена парк" дарит москвичам ко Дню города три новых улицы

Ветераны "Динамо", Игорь Численко и Юрий Никулин победили в конкурсе на названия новых улиц на Динамо.

Юрий Никулин, Игорь Численко и ветераны "Динамо" – такие названия получили наибольшее количество голосов участников конкурса на наименование новых улиц, образующихся в ходе реализации проекта "ВТБ Арена парк".

Улица №1

Вариант с именем великого артиста и страстного болельщика "Динамо" Юрия Никулина набрал 1 154 голоса. Совсем немного уступил ему выдающийся динамовский игрок и тренер Константин Бесков (995 голосов). Далее расположились знаменитый вратарь "Динамо" послевоенных лет Алексей Хомич, легендарный динамовский тренер Михаил Якушин и незабываемый радиокомментатор Вадим Синявский.

Улица №2

В другой номинации победило имя одного из лучших нападающих "Динамо" и сборной СССР 60-х годов Игоря Численко (731 голос). Лишь пять голосов уступил ему организатор первой футбольной команды московского "Динамо" Федор Чулков (726 голосов). Далее следуют выдающиеся динамовцы Гавриил Качалин (634 голоса), Василий Трофимов (510 голосов) и один из архитекторов стадиона Лазарь Чериковер (194 голоса).

Улица №3

И, наконец, в конкурсе радиослушателей "Серебряного дождя" победу одержал вариант названия улицы Ветеранов "Динамо" (1791 голос). Следом расположились имена еще одного зодчего стадиона "Динамо" Аркадия Лангмана и шотландского проектировщика Петровского парка Адама Менеласа.

Участники конкурса Мария Уварова, Михаил Шатхин, Дмитрий Алексеев и Кирилл Кондратьев, первыми приславшие варианты-победители, получат приглашение на празднование Дня рождения Льва Яшина 22 октября на возрожденном стадионе "Динамо".

При этом, если городская комиссия по наименованию улиц по тем или иным регламентным требованиям не закрепит юридически данные результаты голосования, его победителями будут названы следующие по рейтингу варианты. Так что окончательные результаты конкурса будут объявлены после финального заседания комиссии.