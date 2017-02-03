"Волга" признана банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал "Волгу" банкротом и взыскал с нее около 10 миллионов рублей по иску коммерческой организации "Сапфир", сообщает ТАСС. Суд также постановил открыть конкурсное производство в отношении имущества должника сроком на шесть месяцев.

"Волга" снялась с первенства России в июне 2016 года. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010 - 2011 годах.

В октябре стало известно о том, что РФС обратился к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить долги четверым игрокам клуба, а также бывшему тренеру Андрею Талалаеву на общую сумму около 10 миллионов рублей. В правительстве области заявили, что сделают все возможное, чтобы разобраться с долгами "Волги".