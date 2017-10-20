Владислав Радимов: "Выпив, близко к автомобилю не подойду"

Экс-капитан "Зенита" и бывший главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" отметил, что прошло ровно полтора года с тех пор, как у него отобрали права за езду в пьяном виде. По его словам, поступок был полнейшей глупостью.

- Еще много желающих расспросить не только про развод, но и про историю, как я очутился в КПЗ. Когда права у меня отобрали за езду в пьяном виде. Дело-то громкое было, как в "Месте встречи" говорили.

– Кто ж не помнит.

– Ровно полтора года прошло – на днях пойду забирать. Правда, придется пересдавать. Вообще-то – глупость полнейшая с моей стороны! В самом деле, пили с друзьями вино. Мне оставалось буквально переехать через мост…

– На месте вопрос не решался?

– Штраф, который предложили гаишники, я не потянул. Ответил: "Лучше забирайте права". Так хоть честнее.

– Сколько попросили?

– Безумную сумму. В итоге меня повязали. Потом приехала Татьяна забирать из отделения. Мне говорят: "Все, выходи из камеры". Нет, отвечаю. Лучше здесь посижу. На воле-то прибьют.

– Жена?

– Разумеется. Они смеются: "Давай домой". Через несколько дней играть нам с "Енисеем". Собрал команду: "Ребята, хочу перед вами извиниться. Хотя стоп – что я перед вами-то буду извиняться? Просто не вздумайте повторять мою ошибку". Для меня это урок. Теперь выпив, близко к автомобилю не подойду. Зато сейчас поймали Руни – тут же SMS от Широкова: "Руни. Твой друг". Следом – "Эмери"…

– И его поймали?

– Да. Еще в "Севилье". Затем история с Погребняком. Снова сообщение: "Твой друг Погребняк". (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Владислава Радимова