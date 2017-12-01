Владимир Пономарев: "Таких людей, как Всеволод Бобров, больше не будет"

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии, посвященной 95-ой годовщине со дня рождения Всеволода Боброва, сказал, что ему удалось прикоснуться к легенде. Экс-игрок армейского клуба отметил, что на футбольном поле у форварда было невозможно отобрать мяч.

- Мы говорим. что Всеволод Бобров - это легенда и мне удалось прикоснуться к этой легенде. Первый раз я его увидел на хоккейной площадке, примерно в 1954-1955 году. К нам приезжала сборная Чехословакии и матч проходил в Лужниках. Бобров был весь переломанный, перевязанный. Мы проигрывали 0:2 и он сидел в запасе, потому что был травмирован. Его все-таки выпустили, он вышел и забил одну шайбу. Сел на лавку. Наши долго не могут отыграться и счет по-прежнему 1:2. Опять его выпускают. Он снова забил 2:2 и тут же ушел. Мы так и сыграли 2:2. Вот как он себя показал, - рассказал Пономарев. - Помню, он у нас был тренером в футбольной команде ЦСКА. Это вообще была сказка. Как-то он проводил занятие: подавал с углового, а футболист должен был с ходу попасть по мячу и забить. Бобров смотрел - смотрел и был недоволен. Попросил Федотова подать ему мяч. Федотов навесил и с прямого угла он забил в правый угол, потом ему снова навесили - мяч затрепыхался в левом углу сетки.

Также мне посчастливилось играть с ним за команду ветеранов. Я увидел, что он представляет из себя в футболе. Это вообще фейерверк какой-то. У него было невозможно обобрать мяч. Жадный был в этом плане невероятно. Все время кричал: "Дай!". Так что это легенда в квадрате. Таких людей нет и, наверное, больше не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)