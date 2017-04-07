Владимир Маркин: "Закон о болельщиках не нужно напрямую связывать с чемпионатом мира"

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин подчеркнул, что принятие законопроекта об ужесточении административной ответственности для болельщиков за нарушение правил поведения на стадионах не стоит напрямую связывать с проведением в России крупных международных футбольных турниров.

Согласно изменениям, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения, вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения, ужесточено наказание для иностранных болельщиков – вплоть до запрета въезда в Россию.

– Будем надеяться, что этот закон будет работать, – приводит ТАСС слова Маркина. – Не нужно его напрямую связывать с предстоящими Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Мы должны навести порядок на наших стадионах, чтобы во время проведения внутреннего первенства люди не боялись противоправных действий, в результате которых они могут пострадать, для этого все и делается. Для этого работают законодательная и исполнительная власть, Российский футбольный союз – чтобы обеспечить безопасность пребывания болельщиков внутри арен.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России. Матчи чемпионата мира 2018 года будут сыграны с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

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