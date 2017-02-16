Владимир Маркин: "ВОБ и Шпрыгин ощутили себя VIP-болельщиками"

Глава комитета безопасности и работы с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин подчеркнул, что Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ), ранее входившее в РФС, не выполнило своих функций. По его словам, на чемпионате Европы-2016 ВОБ не сумело сделать ничего, кроме организации шествий.

- Решение об исключении ВОБ из РФС было принято 24 сентября, - приводит "Р-Спорт" слова Маркина. - Тем самым эксперимент по привлечению самих фанатов к профилактике радикализма в своей среде был признан не вполне удачным. Хотя любой опыт, в том числе негативный, важен.

- Тем не менее история сотрудничества ВОБ и РФС начиналась красиво.

- Сам подход к вовлечению фанатов в подготовку к играм всех уровней я считаю принципиально верным, но нужно учесть психологию этих людей. Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее – как некую индульгенцию. Они ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем просто фанатам. Но кроме организации шествий на чемпионатах Европы в Польше и Франции они просто ничего не умели. А во Франции с учетом польского опыта их уже ждали и воспринимали как угрозу, а не как союзников в деле обеспечения порядка и приема гостей из России.

- Может быть, дело как раз в личности Шпрыгина?

- Не просто так его дважды выдворяли из Франции, а двух его соратников из ВОБ осудили за участие в массовых беспорядках в Марселе, а по сути – за игнорирование и публичный вызов французским организаторам. Кроме того, были скандалы с реализацией билетных программ для организованных болельщиков. Это еще семь лет назад спровоцировало заявления руководителей ведущих объединений болельщиков футбольных клубов "Спартак", "ЦСКА", "Динамо" и ряда региональных команд о выходе из ВОБ и бойкоте его работы. У руководства ВОБ было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию с фактическим расколом движения болельщиков, наладить организацию. Но ничего сделано не было.

- В общем, эксперимент признан неудачным, и повторять его вы не будете?

- Руководство РФС в июле 2016 года обратилось к представителям болельщиков с предложением создать новую систему взаимодействия. Большинство объединений болельщиков высказалось против искусственной централизации, а по сути "прокладки", отдаляющей работающие объединения фанатов от руководства РФС. Вместо этого в РФС сформированы две площадки для рабочего диалога с болельщиками. Это – новый совет болельщиков при президенте РФС, а также возобновивший работу наш комитет по безопасности и работе с болельщиками.