Владимир Маркин: "Между руководством РФС и болельщиками есть взаимопонимание"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин отметил, что взаимопонимание между представителями российских фан-движений и руководством РФС находится на хорошем уровне. Сегодня в Доме футбола состоялся совет болельщиков при президенте РФС Виталии Мутко.

- Мы пообщались с представителями фанатских движений, были представлены как ведущие клубы, так и не являющиеся лидерами, - цитирует ТАСС Маркина. - Послушали ребят, они поделились своими проблемами, высказали свои идеи и пожелания. Все это обязательно проанализируем. На сегодняшний день между руководством РФС и болельщиками есть взаимопонимание. Атмосфера была абсолютно дружеской, все высказывались искренне и откровенно. Все заинтересованы в том, чтобы был налажен контакт, чтобы всем было комфортно. Те же фанаты понимают, что обеспечивать безопасность на трибунах должны в первую очередь они сами, а не правоохранительные органы.

Опыт создания Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) оказался неудачным, мы договорились о том, что сейчас нет смысла создавать какое-то новое фанатское объединение, тем более в виде юридического лица. На сегодня будет вполне достаточно площадки в виде совета при президенте. Собираться будем при необходимости, когда будут возникать какие-то вопросы. Также многие вопросы мы сможем обсуждать и в рамках комитета по безопасности. После первого заседания мы говорили, что следующее будет не ранее, чем через три месяца, но судя по количеству вопросов, придется провести внеочередное заседание комитета.