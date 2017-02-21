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Владимир Маркин: "Между руководством РФС и болельщиками есть взаимопонимание"

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Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин отметил, что взаимопонимание между представителями российских фан-движений и руководством РФС находится на хорошем уровне. Сегодня в Доме футбола состоялся совет болельщиков при президенте РФС Виталии Мутко.

- Мы пообщались с представителями фанатских движений, были представлены как ведущие клубы, так и не являющиеся лидерами, - цитирует ТАСС Маркина. - Послушали ребят, они поделились своими проблемами, высказали свои идеи и пожелания. Все это обязательно проанализируем. На сегодняшний день между руководством РФС и болельщиками есть взаимопонимание. Атмосфера была абсолютно дружеской, все высказывались искренне и откровенно. Все заинтересованы в том, чтобы был налажен контакт, чтобы всем было комфортно. Те же фанаты понимают, что обеспечивать безопасность на трибунах должны в первую очередь они сами, а не правоохранительные органы.

Опыт создания Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) оказался неудачным, мы договорились о том, что сейчас нет смысла создавать какое-то новое фанатское объединение, тем более в виде юридического лица. На сегодня будет вполне достаточно площадки в виде совета при президенте. Собираться будем при необходимости, когда будут возникать какие-то вопросы. Также многие вопросы мы сможем обсуждать и в рамках комитета по безопасности. После первого заседания мы говорили, что следующее будет не ранее, чем через три месяца, но судя по количеству вопросов, придется провести внеочередное заседание комитета.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4043396

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