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Владимир Маркин: "Для Слуцкого важно, как он будет выглядеть на фоне высказывания о судьях"

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Член комитета по этике РФС Владимир Маркин в интервью "Известиям" подчеркнул, что в свое время он поднимал вопрос, чтобы этот орган мог сам инициировать дела, которые мы должны рассматривать.

– Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко летом поручил комитету по этике разбирательство в отношении Леонида Слуцкого после его заявления, что если человек – арбитр (особенно российский), его уже можно бить. Вы для себя сформулировали отношение к этой истории? - вопрос Маркину.

– Думаю, это была не самая актуальная тема для комитета по этике. Я в свое время поднимал вопрос, чтобы этот орган мог сам инициировать дела, которые мы должны рассматривать. К сожалению, реакции не последовало. И сейчас это может происходить только после поручения президента РФС. Мою позицию о придании комитету по этике более независимого статуса тогда почему-то не поддержал никто, включая председателя комитета Владимира Лукина. Поэтому говорить о темах, которые должен поднимать комитет по этике, нужно отдельно. А что касается конкретно того высказывания Слуцкого о судьях, у меня складывается впечатление, что для Леонида Викторовича просто важно, что он скажет и как он будет выглядеть на фоне этого высказывания. То есть главное – форма, а не содержание.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/631982#ixzz4K5rXQXlg

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlad Gassinov

Слуцкий как вечный жид-сболтнет чепуху,а верные глупцы тут же пытаются найти рациональное объяснение очередной его глупости. В этом весь ЦСКА(который раньше я очень уважал). Расхваливают сами себя как соловей кукушку,возомнили бог весть что-вот и болтают разную чушь. Слуцкий мне противен после того проданного матча КС-Анжи. Лицемерный больной на голову приспособленец

05:35

BABOOIN

Слуцкий называет Россию нефутбольной страной, а Гинер выкручивается называя это шуткой. Слуцкий говорит, что ЦСКА не смог продать 15 тыс. абонементов. а Гинер говорит, что продали гораздо больше. Слуцкий ругает судей, а Гинер их покупает, что бы его команду втащили за уши в Лигу чемпионов. Ну и кто из них лжец и вредитель?

05:28

баламошка

Лёнька - космонавт. Если бы не Гинер, тренировал бы Реал из Усть-Жопинска.

04:29

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