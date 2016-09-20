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Владимир Лукин: "Я покидаю пост главы комитета РФС по этике"

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Владимир Лукин сообщил "СЭ" о своем уходе с поста главы Комитета РФС по этике. Он отметил, что это решение добровольное. Президент Паралимпийского комитета России занимал свою должность в РФС с мая 2014 года.

– У меня немного изменились жизненные обстоятельства, увеличивается работа в других сферах, поэтому попросил освободить меня от должности главы Комитета РФС по этике, – сказал Лукин.

– Президент РФС не пытался уговорить остаться?

– Нет. Мы пообщались с Виталием Мутко, я написал заявление, и оно было удовлетворено.

– Кого-то рекомендовали на свое место?

– Новый глава комитета – дело РФС.

– Вы были председателем с мая 2014 года. Как оцените свою работу за прошедшее время?

– Работа была не интенсивной и не пыльной. Ее объем зависел не от нас, а от того, будет ли РФС направлять нам свои просьбы разобрать то или иное дело. Я сторонник того, чтобы инициативу в рассмотрении дел проявлял более широкий круг людей, в том числе и комитет по этике, а не только РФС.

– Вы говорили на эту тему с руководством союза?

– Да, но мои предложения пока находятся в замороженном состоянии. Надеюсь, они будут приняты при новом председателе. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Какой может быть авторитет у этого яблочника?!

17:46

shpasic

видимо, пост главы комитета должен знять президент РФС.

17:42

Джин Игнатов

Лукин скорее всего понял что все повязано и какие решения принимать и в чью пользу - это значит идти против закона и потеряешь авторитет ! Что он должен был сделать против мордобойства в сборной ? Кроме того что все сидели на допинге , теперь надоприменять другие методы воспитания и требовать от спортсменов медалей - а значит и больших денег ! А это огласка мордобоя и необходимость наказания в отношении самого мордоворота - Мимиашвили !

17:31

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