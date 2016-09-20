Владимир Лукин: "Я покидаю пост главы комитета РФС по этике"

Владимир Лукин сообщил "СЭ" о своем уходе с поста главы Комитета РФС по этике. Он отметил, что это решение добровольное. Президент Паралимпийского комитета России занимал свою должность в РФС с мая 2014 года.
– У меня немного изменились жизненные обстоятельства, увеличивается работа в других сферах, поэтому попросил освободить меня от должности главы Комитета РФС по этике, – сказал Лукин.
– Президент РФС не пытался уговорить остаться?
– Нет. Мы пообщались с Виталием Мутко, я написал заявление, и оно было удовлетворено.
– Кого-то рекомендовали на свое место?
– Новый глава комитета – дело РФС.
– Вы были председателем с мая 2014 года. Как оцените свою работу за прошедшее время?
– Работа была не интенсивной и не пыльной. Ее объем зависел не от нас, а от того, будет ли РФС направлять нам свои просьбы разобрать то или иное дело. Я сторонник того, чтобы инициативу в рассмотрении дел проявлял более широкий круг людей, в том числе и комитет по этике, а не только РФС.
– Вы говорили на эту тему с руководством союза?
– Да, но мои предложения пока находятся в замороженном состоянии. Надеюсь, они будут приняты при новом председателе. (Сергей АСТАХОВ)
Slim Taller
Какой может быть авторитет у этого яблочника?!
17:46
shpasic
видимо, пост главы комитета должен знять президент РФС.
17:42
Джин Игнатов
Лукин скорее всего понял что все повязано и какие решения принимать и в чью пользу - это значит идти против закона и потеряешь авторитет ! Что он должен был сделать против мордобойства в сборной ? Кроме того что все сидели на допинге , теперь надоприменять другие методы воспитания и требовать от спортсменов медалей - а значит и больших денег ! А это огласка мордобоя и необходимость наказания в отношении самого мордоворота - Мимиашвили !
17:31