Виталий Мутко: "За судейство отвечает РФС"

Глава РФС Виталий Мутко уверен, что за судейство должна отвечать национальная ассоциация. По его словам, РФС серьезно занимается этим вопросом.

– Судейство – такой же сегмент футбола, как игроки и тренеры. Судьи должны иметь и ответственность, и доверие. Не может иметь кто-то больше прав, кто-то меньше. Мы все один продукт делаем. Исходя из этого, начали серьезно заниматься судейской системой. Мы двигаемся в сторону профессионализации. Сразу сработать введенные нами меры не могут. Система сама исключит из своих рядов людей, которые не хотят совершенствоваться.

Судьи сами себя исключат. Есть экспертная комиссия, которая дает оценки. Мы ее выведем из состава департамента судейства и инспектирования. Будем двигаться в соответствии с хартией, которую подписали, – судейство должно быть независимым и непредвзятым. За судейство согласно хартии отвечает национальная ассоциация. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)