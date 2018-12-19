Виталий Мутко: "Я удовлетворен результатами свой работы"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что удовлетворен результатами своей работы на посту президента РФС. Ранее он покинул должность главы Российского футбольного союза.

- Заступая на пост президента РФС, я стоял перед задачей нормализации российского футбола, затем новый вызов - чемпионат мира. В целом эти задачи сегодня решены, я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период - конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике, - цитирует Мутко ТАСС. - Хочу поблагодарить всех, кто избирал меня, всех, кто был со мной эти годы. Спасибо болельщикам, которые искренне переживают за футбол, спасибо журналистам. Футбол знает куда двигаться, и это самое главное. Я желаю всем удачи.

60-летний функционер ранее также занимал должность министра спорта РФ, президента "Зенита" и российской премьер-лиги. Он руководил РФС с 2005 по 2009 год, затем снова возглавил организацию в 2015 году.

В конце декабря 2017 года он объявил о приостановке деятельности в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев, затем Мутко покинул пост председателя оргкомитета "Россия-2018".

Также он был пожизненно отстранен от Олимпиад, его апелляция по этому делу ожидает рассмотрения. До этого Виталий Мутко руководил подготовкой к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.