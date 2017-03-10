Виталий Мутко: "Я нормально воспринял решение ФИФА"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что из решения ФИФА о его недопуске на выборы в совет организации стоит делать проблему. По словам главы РФС, он нормально воспринял эту информацию. Мутко не проешл проверку на соответствие требованиям ФИФА из-за занимаемой должности в правительстве РФ.

- Из решения ФИФА не нужно делать всемирную проблему, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Я нормально его воспринял. ФИФА ввел такую норму, критерий о политической нейтральности, дал ему толкование. Конечно, лучше бы сделали это раньше. Тогда не пришлось бы выдвигаться. С другой стороны, это общественная работа. Если откровенно говорить, то по этому вопросу произошла днем утечка информации. Я лично на данный момент не получал подтверждения.