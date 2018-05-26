Виталий Мутко: "Я не отошел от футбола"

Вице-премьер РФ по вопросам строительства Виталий Мутко рассказал, что, несмотря на приостановку деятельности на посту президента РФС, не отошел от футбола.

– Вы меня избрали (президентом РФС) несколько лет назад, – заявил Мутко в своем выступлении на конференции РФС. - Я всю жизнь с футболом. Мною движет желание развивать футбол. Когда был президентом РФС, происходил допинговый скандал. Главной задачей было – дискредитировать российский спорт.Меня наказали, потому что я в тот момент (когда был допинговый скандал. – Прим. "СЭ") был на должности министра.

Считаю наказание неадекватным. Последующие события подтверждают мою правоту – спортсменам вернули медали, нас вернули на первое место, ФИФА недавно выступила по поводу ситуации с допингом.

Я подал иск в КАС – процесс непростой и недешевый. Это будет самый большой кейс в истории. Вызваны будут все наши обвинители. До 4 июля МОК должен дать пояснение на нашу жалобу. Поэтому я приостановил работу президентом, и Алаев исполняет обязанности. Главное – стабильность и спокойствие до чемпионата мира.

Я никуда не отошел, помогаю, содействую и буду дальше помогать. Все будет от дальнейших решений. Мне руководство страны предложило серьезный вызов – это три глобальных направления. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)