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Виталий Мутко: "Ван Праг внес раскол в мировой футбол"

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Министр спорта Виталий Мутко еще раз подчеркнул, что на выборах президента УЕФА будет поддерживать Александера Чеферина. По словам Мутко, этот кандидат сможет внести новую струю в организацию, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Кого Россия будет поддерживать на выборах президента УЕФА 14 сентября?

– Александера Чеферина из Словении. Говорю об этом открыто. Это молодой, энергичный человек с блестящим образованием, адвокат, уже два срока он руководит федерацией Словении. Многое из того, что делал Мишель Платини, остановилось. Клубы опять начали говорить о новых турнирах. А нам нужен новый человек, который внесет новую струю в развитие УЕФА. Не хочу давать оценку другим кандидатам, но Михаэль ван Праг – один из тех людей, кто внес раскол в мировой футбол, когда он выступал против Блаттера не по сути, а по форме. Мол, лишь бы кто, только не Блаттер. А мы не будем участвовать в подобных интригах.

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