Виталий Мутко: "В работе комитетов РФС намечалась коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко на конференции организации отметил внесенные изменения в регламент по разрешению споров, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Также Мутко подчеркнул, что удалось "устранить в зародыше некую коррупционную схему" в организации.

– Внесены изменения в регламент по разрешению споров, – сказал Мутко. – Разделили полномочия комитета по статусу и палаты по разрешению споров. Палата будет теперь заниматься исключительно трудовыми отношениями, спорами между клубами и игроками. А комитет не будет апелляционным органом в этих вопросах, а будет заниматься присвоением статуса игроков. Раньше один и тот же вопрос в двух этих инстанциях решался разным образом.

Хочу сказать больше: мы приняли ряд кадровых решений, потому что намечалась некая коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше.