Виталий Мутко: "В плане лимита воспользуемся английским опытом"

Президент РФС Виталий Мутко на конференции организации сообщил, что после 2018 года возможны изменения в лимите на легионеров. На данный момент в премьер-лиге действует схема "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле во время матча).

– Сезон-17/18 пройдет по нынешней схеме, это даже не обсуждается. А вот в сезоне-18/19 возможны изменения, – отметил Мутко. – Предусматривается переход на лимит в заявке на сезон, как вариант.

"10+15". Скорее всего, воспользуемся английским опытом, где легионеры должны выступать за свои сборные. Кроме того, нужно сделать обязательным наличие доморощенного игрока в заявке на матч. Но при этом необходимо реформировать систему и в первом, и во втором дивизионе. Тогда это сработает. (Фипипп ПАПЕНКОВ)

Виталий Мутко: "Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина"