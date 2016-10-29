11:41 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "В ближайшее время крымский футбол воссоединится с российским"

0
0
0

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что УЕФА сделала первый шаг в вопросе воссоединения крымского футбола с российским. По словам президента РФС, в ближайшее время крымские футболисты после регистрации в УЕФА получат особый статус, что даст им возможность для перехода в клубы других чемпионатов.  

- Что касается вопроса воссоединения крымского футбола с российским, то УЕФА сделала первый шаг, дав особый статус крымскому футболу, - сказал Мутко в эфире программы "Спортивный вопрос". - Проводится чемпионат Крыма, Министерство спорта России выделяет субсидии. В ближайшее время вопрос будет решен. Крымские футболисты должны быть зарегистрированы и получат особый статус УЕФА, что даст им возможность переходить в другие клубы. УЕФА эту проблему понимает. Мы будем оказывать всяческую поддержку.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ