Виталий Мутко: "Удовлетворен работой судейского комитета"

Президент РФС Виталий Мутко после совещания с рефери, которое состоялось в Доме футбола, подчеркнул, что удовлетворен работой судейского комитета, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу были приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов,Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.

– Просто поговорили с арбитрами, состоялась хорошая беседа, – начал Мутко. – Все-таки предстоит заключительный этап чемпионата. В целом я удовлетворен работой судейского комитета, за пять месяцев проделан большой труд. Начаты реформы, подводятся молодые арбитры, изменена система классификации, оценки, форма оплаты. Двигаемся в правильном направлении. Мы сегодня посмотрели: у нас около 90 молодых судей из любительской лиги, которые отобраны комитетом и будут подводиться ко второму дивизиону. Выстраиваем систему, которой раньше не было. К примеру, в ФНЛ осталось всего 13 арбитров! Крайне сложно работать.

В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень – высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам... Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились – от телеведущих до игроков. Все почему-то оценивают судейство, никто не смотрит на себя. Арбитры работают достойно, я не припомню скандальных моментов, которые сломали бы кому-то матч. Конечно, встречаются ошибки, которые нужно исправлять, мы их тоже обсудили.

Сейчас к нам возвращается Николаев, начнет судить со следующего тура, нам в этом плане будет полегче. Все-таки он арбитр высочайшего уровня. На топовые матчи, возможно, будем назначать пять арбитров. Посмотрим еще. Попробуем. Хотим, чтобы команды решали дела на поле между собой, не отвлекаясь на работу рефери.

– Пять арбитров – имеете в виду двух дополнительных за воротами?

– Да. Попробуем. Хотя здесь навыки еще нужны дополнительные.