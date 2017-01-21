Виталий Мутко: "У Абрамовича есть интерес в развитии детского футбола в России"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подтвердил интерес владельца "Челси" Романа Абрамовича в развитии детско-юношеского футбола в России. По информации "СЭ", речь идет о финансовой помощи четырем юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002 года рождения.

- Развитие детско-юношеского футбола - это проект. Есть сборные 14, 15, 16, 17-летних - здесь мы хотим разработать программу их поддержки, - цитирует ТАСС Мутко. - Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли самые лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать самые лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес у Абрамовича действительно есть сюда прийти - как и у других коммерческих структур.

Тогда мы сможем подобрать хороших тренеров, обучить их, дать возможность создать банк данных на футболистов. Чтобы у нас была вертикаль как в Германии - если игрок попал в сборную в 14 лет, то мы должны вести его до главной команды.