Виталий Мутко: "Система назначений должна быть независимой"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о системе назначения судей на матчи чемпионата России, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, она должна быть независимой.

- Мы никогда не лезли и не вмешивались в дела судей. Система назначений должна быть независимой. И мы не должны закрывать глаза на ошибки арбитров, если они были предвзятыми. Рейтинг судей позволит быть открытыми, - сказал Мутко. - А то в скором времени нельзя будет назначить судей ни на одну игру - один из одного города, другой когда-то назначил что-то, а третий неопытный. Нельзя же все время Николаева или Иванова на все матчи назначать.

У нас девять арбитров могут получить статус ФИФА. Они могут стать нашим оплотом, лейбл ФИФА дает им совершенно высокое значение. Карасев - кандидат судить матчи ЧМ-2018, разговаривал с ним.