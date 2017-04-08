Виталий Мутко: "Шох всю жизнь в футболе"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил футбольный опыт бывшего спортивного директора "Урала" Рохуса Шоха, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее Шох был избран в состав исполкома РФС.

– Вы сказали, что не нужно помогать менеджерам, которые "зарабатывают бабло". Относится ли это к деятельности Рохуса Шоха в "Роторе"? И если да, то почему вы поддержали его кандидатуру в члены исполкома РФС?

– У нас есть соответствующая служба, которая серьезно мониторит ситуацию в клубах. Так вот, история в "Роторе" отличается от других. Если захотите, мы подробнее об этом расскажем. А Рохус Шох всю жизнь в футболе, ни в чем таком замечен не был. И его богатый опыт поможет в работе в Черноземье, где много проблем.