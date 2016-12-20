Виталий Мутко: "Сейчас задолженность РФС составляет 337 миллионов рублей"

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации отметил, что задолженность РФС на данный момент составляет 337 миллионов рублей. По словам вице-премьера правительства РФ, это облегчает задачи следующего года.

– Подвели финансовые итоги года, утвердили проект бюджета на следующий год, – сказал Мутко. – Думаю, что в ближайшие дни на нашем сайте бюджет будет опубликован. Скрывать ничего не будем. Но могу сказать, что мы действуем в соответствии с решением конференции. 2015-й был годом спасения, 2016-й – антикризисный, а 2017-й станет годом стабильности. 2018-й – развития. В основном справились по всем задачам. Самое главное, что бюджет сверстали даже более оптимистично, эффективно отработали год.

Планировали на конец 2016-го 680 миллионов дефицита в бюджете, но сейчас путем дополнительных доходов и экономии смогли получить 284 миллиона и перенаправили эти деньги на погашение кредиторской задолженности. И сейчас наша задолженность – 337 миллионов рублей. Это облегчает задачи следующего года, на конец 2017-го планируем оставить задолженность минимальной – около 40 миллионов рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)