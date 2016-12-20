Виталий Мутко: "С января 2017 года будет введена новая структура управления РФС"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги заседания исполкома организации. По словам вице-премьера правительства РФ, с января 2017 года будет введена новая структура управления РФС. В частности, в значительной степени будут усилены направления детско-юношеского футбола.

– Подвели итоги года, обсудили спортивные результаты, проинформировали коллег о работе, связанной с подготовкой к ЧМ-2018. Вместе с "СЭ" мы выбрали лучшего игрока 2016 года – как вы знаете, им стал по итогам голосования Федор Смолов. Был назначен новый вице-президент – Сергей Анохин, он будет заниматься и курировать вопросы массового футбола. Договорились, что к следующему заседанию определимся со вторым вице-президентом, который будет отвечать за региональную политику (взаимодействия с регионами) и программы развития футбола.

Далее рассмотрели вопрос с генеральным директором. Договорились, что генеральным секретарем продолжит работу Алаев. С января будет введена новая структура управления РФС и, думаю, новая система оплаты труда и прочие нюансы. Направления детско-юношеского футбола будут усилены в значительной степени. Далее предположительно договорились, что будущее заседание конференции ориентировочно состоится в апреле. (Михаил ГОНЧАРОВ)