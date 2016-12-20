Виталий Мутко: "С назначением Анохина на пост вице-президента РФС не спешили"

Глава РФС Виталий Мутко после исполкома организации подчеркнул, что назначение Сергея Анохина на пост вице-президента РФС логично, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Минувшим летом произошел скандал с Кокориным и Мамаевым в Монако, вы тогда сказали, что нанесен ущерб репутации нашего футбола, возможно, двери для футболистов будут закрыты. В связи с этим вопрос: Сергей Анохин избран на должность вице-президента, а год назад он вышел в эфир радиостанции не совсем в трезвом состоянии. Он не позорит имидж всего российского футбола?

– Я, может, что-то упустил, конечно... – сказал Мутко. – Мы очень долго с Анохиным знакомы. Он – президент Московской федерации футбола. Крупнейшей федерации! И это логично, что он должен занимать высокую должность в исполкоме – позицию вице-президента. Мы с этим назначением не спешили, консультировались со всеми коллегами. Я знал, что произойдут изменения в руководстве Московской федерации, мы их дождались. А что касается вашего вопроса, то когда та история случилась? Насколько я знаю, ему определенные замечания были высказаны по поводу того случая. Может, с этим фактом какая-то задержка в назначении на новую должность и была вызвана... Я, конечно, не слежу за всем этим.