Виталий Мутко: "С 2017 года главные арбитры будут зарабатывать 65 000 рублей за матч"

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации отметил принятие решения двигаться в сторону профессионализма судейского корпуса. По словам вице-премьера правительства РФ, положение о судейском комитете, стратегия развития судейства до 2020 года и правила развития судейства будут внесены на рассмотрение на следующем заседании исполкома.

– Внесены вопросы в различные регламенты – ФНЛ и другие, которые нужно будет доработать, – сказал Мутко. – Очень серьезный вопрос – рассмотрели судейство. Еще на прошлом заседании мы провели очень серьезную работу, назначили нового директора департамента – Будогосского. Вы знаете, что у нас были некие противоречия. Будогосский предложил свою программу реформирования судейства, было решено провести доработки, которой займется специальная комиссия.

Хочу сказать, что, во-первых, все изменения, которые были одобрены, требуют уточнения в документах. Поставлена задача привести судейство в стране в соответствие с хартией, которая подписана с УЕФА. Совершенно согласен с главным выводом: все, что мы делаем, должно быть в рамках конвенции. Договорились, что положение о судейском комитете, стратегия развития судейства до 2020 года и правила развития судейства – все эти документы будут внесены на рассмотрение в следующем заседании исполкома. Пришли к взаимному пониманию, рад, что все пришли к компромиссу.

Мы уже начали проводить определенную работу. Нам дали уже результаты комиссии. Принципиальные вопросы: приняли решение двигаться в сторону профессионализма судейского корпуса. И первое, что будет сделано, – изменена форма оплаты труда. Будет ежемесячная заработная плата от РФС – 30 тысяч рублей будет получать каждый судья, независимо, судит он или нет. Далее оплата за само судейство: 65 тысяч рублей за один матч будет получать главный арбитр. Ассистенты – 30 тысяч рублей. То есть, посчитайте, в среднем арбитр хорошей квалификации будет работать три-четыре матча в месяц. А далее система бонусов: главный – 50 тысяч, резервный – 35. Если оценка за матч выше 8,3 и выше, то полностью. Если 8,2, то 50 процентов от суммы. Если неудовлетворительная оценка – без бонусов. (Михаил ГОНЧАРОВ)