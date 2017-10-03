Виталий Мутко: "Российский футбол нашел золотую середину"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко считает, что российский футбол сможет добиться достойных результатов. Он отметил, что в стране появляются молодые игроки.
- Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол, - цитирует ТАСС Мутко. - А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: "Какой у них футбол!". Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату. И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь.
Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья Миранчуки, есть Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого.
Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: "Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные". Так давайте. Я что, против?
SS-1525-Sergey
Где поля, газоны? Если в РПФЛ огороды, ниже ещё хуже целина или пар. Не слушайте никого, а Вас можно больше никогда не слышать? Миранчуки и Головины появились, когда лимита не было такого. А так бы играли Тихоновы и Аленичевы с Аршавиным и Кержаковым до сих пор!
19:42
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Неужели моторист уже ""...сто лет в футболе..""????? Мама мия........ Тогда его как старого маразматика просто необходимо отправить в "кащенко" , либо "скворцова--степанова""... А то чушь про ""золотую середину"" можно будет найти только на швейцарских счетах начальников РФС, РФПЛ и руководства "бакланс--теам"....
19:35