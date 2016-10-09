Виталий Мутко: "Россия должна воспитывать 200 профессиональных футболистов в год"

Министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что школы должны воспитывать по 200 профессиональных футболистов каждый год. Ранее РФС утвердила перечень из 35 академий, которые будут работать с молодыми игроками 10-14 лет по системе, совместно разработанной с Германией.

- В стране около 2500 детских спортивных школ, - приводит ТАСС слова Мутко. - Нам нужно, чтобы в год выходило 200 профессиональных игроков в футбол.

Напомним, сегодня сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч с Коста-Рикой. Начало встречи - в 16.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика