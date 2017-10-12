Виталий Мутко: "РФС должен решить вопрос с кредиторской задолженностью до конца года"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что организация должна закрыть вопрос с кредиторской задолженностью до конца года. По словам руководителя, в следующем году к работе в организации могут быть привлечены специалисты более высокого уровня

В апреле генеральный директор РФС Александр Алаев заявил, что задолженность организации на начало 2017 года составляла 347,8 миллиона рублей. Он также отмечал, что до конца года задолженность должна снизиться примерно до 50 миллионов рублей.

– Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, "молодежки", – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Это огромных ресурсов стоит. В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов.