Виталий Мутко: "Реализация мер "Стратегии-2030" по развитию футбола должна быть осторожной"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что меры, прописанные в "Стратегии-2030" по развитию футбола, будут обязательно приняты после чемпионата мира 2018 года. Однако, по его словам, к их реализации надо подходить осторожно.

- Больших изменений в стратегии не появилось, - цитирует ТАСС Мутко. - Ее еще предстоит привести в соответствие с требованиями некоторых документов, а потом направить на утверждение Минспорта.

Там будет четко прописано, что и когда будет делаться. Если будем увеличивать количество команд премьер-лиги - в какие сроки, первый дивизион - то же. Какие механизмы защиты и поддержки молодых специалистов и футболистов, каковы потолки зарплат.

Ясно, что мы на пороге чемпионата мира, к каким-то изменениям с точки зрения структуры лиг, лимита и так далее надо крайне осторожно относиться, у нас остался один сезон, и они (изменения) не должны испортить ситуацию. Но уже с сезона после турнира практически все эти меры будут введены.

Главный вопрос на предстоящей конференции - подготовка к чемпионату мира, подготовка сборной. Второй - финансовая стабилизация, коммерческая составляющая. Будет обсужден ряд позиций по уточнению устава конференции организационного характера - приведем ее в соответствие с требованиями ФИФА и УЕФА, в соответствие с судейской конвенцией. Есть определенное требование, чтобы председатель судейского комитета был членом исполкома.

Безусловно, будут подняты вопросы подготовки резерва, институт молодежных сборных, разновидностей футбола - мини, женского, пляжного. Обсудим вопрос устойчивого управления, социальной ответственности и поддержку ветеранов, адаптацию тех, кто закончил карьеру игрока. Будут открываться программы по обучению, подготовке, адаптации, поддержке ребят.