Виталий Мутко: "Принцип составления рейтинга ФИФА необходимо корректировать"

Президент РФС и член совета ФИФА Виталий Мутко считает, что принцип составления рейтинга сборных ФИФА необходимо корректировать. В рейтинге ФИФА, который будет опубликован 20 октября, сборная России займет рекордно низкое для себя место - с 38-го она опустится на 52-е.

- По рейтингу сборных ФИФА сегодня была большая дискуссия, - цитирует ТАСС Мутко. - Его надо корректировать, и такая задача администрации (ФИФА) дана. Потому что всегда страна-хозяйка турнира начинает заваливаться в рейтинге на десятки позиций, так как коэффициент по товарищеским матчам в два с половиной раза меньше, чем по официальным. А если считать, что официальных мы не играем, сразу делите в два с половиной раза наши позиции.