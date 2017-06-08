Виталий Мутко: "Первый матч на стадионе "Лужники" пройдет не раньше октября"

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что первый после реконструкции матч на стадионе "Лужники" пройдет не раньше октября. Ранее Мутко подчеркнул: планируется, что обновленные "Лужники" откроются матчем с участием сборной России.

– Стадион готов, – цитирует ТАСС Мутко. – В ближайшее время будет завершена работа по благоустройству (стадиона и территории вокруг него). О проведении матча можно думать с октября-ноября.

"Лужники" – это образец реализации крупных проектов с точки зрения качества, сроков. Это стадион высочайшего уровня, надеюсь, он еще долго будет служить москвичам и футболу вообще. В Лужниках будет мекка спорта, а также место отдыха москвичей и гостей города.