Виталий Мутко: "Обсуждаем вопрос возрождения Кубка Содружества"

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что существует несколько вариантов возрождения Кубка Содружества. В прессе появилась информация о том, что турнир, закрытый в начале 2016 года, может возродиться в Азербайджане.

– Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня, – цитируют "Известия" Мутко. – Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александером Чеферином. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля. Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион "Фишт" в Сочи. Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение – как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне.