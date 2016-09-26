Виталий Мутко: "Нужно создать ассоциацию российских футбольных болельщиков"

Министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что в стране необходимо создать ассоциацию футбольных болельщиков, куда бы вошли фанатские объединения профессиональных клубов.

Ранее на конференции РФС, которая прошла 24 сентября в Москве, из членов организации было исключено Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ).

- Конечно, с фанатскими объединениями нужно работать, нужно создать ассоциацию, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы встретились с лидерами фанатских объединений ведущих клубов страны, спросили у них, какую систему они хотят создать. Пусть это будет ассоциация, пускай пока без юридического лица.

Но мы хотим, чтобы все фанатские организации профессиональных клубов были объединены в некую ассоциацию, которая выражала бы их интересы. Порой то, что происходит на трибунах, является протестом против чего-то. Это все-таки наша молодежь, это наши ребята, на стадион приходят не инопланетяне.