21:03 26 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "Нужно создать ассоциацию российских футбольных болельщиков"

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Машина Александра Шпрыгина.Александр Шпрыгин: "Поджог машины – абсолютно трусливый поступок"

Министр спорта, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подчеркнул, что в стране необходимо создать ассоциацию футбольных болельщиков, куда бы вошли фанатские объединения профессиональных клубов.

Ранее на конференции РФС, которая прошла 24 сентября в Москве, из членов организации было исключено Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ).

- Конечно, с фанатскими объединениями нужно работать, нужно создать ассоциацию, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы встретились с лидерами фанатских объединений ведущих клубов страны, спросили у них, какую систему они хотят создать. Пусть это будет ассоциация, пускай пока без юридического лица.

Но мы хотим, чтобы все фанатские организации профессиональных клубов были объединены в некую ассоциацию, которая выражала бы их интересы. Порой то, что происходит на трибунах, является протестом против чего-то. Это все-таки наша молодежь, это наши ребята, на стадион приходят не инопланетяне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3655105

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Супершвайни

И всё же: почему этот министр с украинской фамилией не хочет заниматься работой по своей специальности : «инженер-механик на судовых машинах» ???

22:08 26 сентября

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