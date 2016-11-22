14:52 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "На исполкоме Широков был активен по различным вопросам"

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Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация планирует и впредь приглашать на исполком главу общероссийского профсоюза футболистов Романа Широкова, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, на заседании 35-летний россиянин был активен по различным вопросам.

- Роман Широков - председатель профсоюза, он представляет интересы футболистов, - сказала Мутко. - На момент избрания в состав исполкома его еще не было, поэтому был избран Зотов. Теперь будем приглашать Широкова как участника заседания. Сегодня он был активен по различным вопросам.

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