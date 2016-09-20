Виталий Мутко: "Мне предлагают заставить футбольные клубы прикрепить к себе женскую команду"

24 сентября в Москве состоятся выборы на пост президента РФС. Одним из кандидатов является министр спорта России Виталий Мутко. В преддверии выборов Мутко рассказал о проблемах в спорте и возможностях их решения.

– У нас демократия. Но в предвыборной обстановке следует придерживаться рамок, – подчеркнул Мутко. – Я никогда не позволял в адрес своих оппонентов некорректных высказываний. Однако, порой люди "заплывают за буйки". Не знаю, что им это дает – возможно, сейчас в моде такая политическая культура. Многие говорят: "Давайте, реформируем российский футбол". А как? Сегодня выступает женская команда. Пойди, реформируй, когда нет никакой экономики. А девочки играть хотят. Некоторые предлагают заставить клубы прикрепить к себе женскую команду. Они сами еле дышат, как я могу заставить? Например, ФК "Луч-Энергия" – он последние дни доживает.

Вы же понимаете, в каком состоянии находился спорт в 2008 году, когда я пришел на пост. Многие говорят: "Допинга не было!". Обвиняют меня. А как вы себе это представляете? Я приглашаю каждое утро спортсменов в кабинет, делаю инъекцию и бегу в лабораторию пробы менять? Ведь это смешно! Должна измениться ментальность людей, они должны понять: без допинга можно побеждать. Многие тренеры в это не верят, к сожалению. (Любовь КОНЯЕВА)