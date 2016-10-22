Виталий Мутко: "Министерству спорта теперь будет легче – основные вопросы по ЧМ ложатся на меня"

Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко дал эксклюзивное интервью "СЭ". Он подчеркнул, что министерство спорта продолжит свою работу в обычном режиме.
– В пятницу премьер-министр подписал распоряжение о распределении обязанностей внутри правительства РФ, – начал Мутко. – На мне – реализация молодежной политики, вопросы развития туризма, физической культуры и спорта. Плюс персонально – подготовка к чемпионату мира по футболу. Министерство спорта спокойно продолжит свою работу. И в глобальном смысле ему теперь будет легче, потому что основные вопросы по ЧМ ложатся на меня.
– Выходит, сейчас вы концентрируетесь именно на этом турнире?
– Если я так скажу, могу обидеть другие виды спорта.
– Но ведь объективно – это главное событие среди предстоящих в два ближайших года.
– Сейчас идет завершающий этап подготовки и, безусловно, это основной спортивный проект страны на этот период. Нравится это кому-то или нет. (Владимир ИВАНОВ)
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Да 9/10 болел нашей раши на ТЕБЯ давно уже "ПОЛОЖИЛИ".....
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