Виталий Мутко: "Министерству спорта теперь будет легче – основные вопросы по ЧМ ложатся на меня"

Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко дал эксклюзивное интервью "СЭ". Он подчеркнул, что министерство спорта продолжит свою работу в обычном режиме.

– В пятницу премьер-министр подписал распоряжение о распределении обязанностей внутри правительства РФ, – начал Мутко. – На мне – реализация молодежной политики, вопросы развития туризма, физической культуры и спорта. Плюс персонально – подготовка к чемпионату мира по футболу. Министерство спорта спокойно продолжит свою работу. И в глобальном смысле ему теперь будет легче, потому что основные вопросы по ЧМ ложатся на меня.

– Выходит, сейчас вы концентрируетесь именно на этом турнире?

– Если я так скажу, могу обидеть другие виды спорта.

– Но ведь объективно – это главное событие среди предстоящих в два ближайших года.

– Сейчас идет завершающий этап подготовки и, безусловно, это основной спортивный проект страны на этот период. Нравится это кому-то или нет. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Мутко