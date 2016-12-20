Виталий Мутко: "Лицензирование клубов должно быть не карающим мечом, а элементом стабильности и прозрачности"

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации отметил, что на сегодняшний день десятки российских клубов испытывают серьезные финансовые проблемы. По словам вице-премьера правительства РФ, лицензирование клубов должно быть не карающим мечом, а элементом стабильности и прозрачности.

- К концу сезона возникают проблемы у многих команд. Сейчас это "Томь", также письма пишет "Мордовия".

- "Мордовия" там немного другая, вы не разобрались, – речь о другом, новом юридическом лице. Но да, десятки клубов сегодня испытывают финансовые проблемы. Как, впрочем, и в других видах спорта – не только в футболе. Большинство клубов содержится за счет бюджетов. Надо, конечно, серьезно заниматься их управлением. И лицензирование клубов должно быть не карающим мечом, а элементом стабильности и прозрачности в том числе для акционеров, собственников команд. Будем работать серьезно в этом плане. Сегодня мы утвердили на новый сезон новую версию проекта лицензирования, там все будет подробно прописано. Мы переговорили с руководством Томской области по "Томи" - один из трех спонсоров не выполнил условия, возник некий дефицит в бюджете. Но меня заверили, что сезон они доиграют, найдут ресурсы и возможности, а мы им будем помогать в работе со спонсорами. Надеемся, с января появится возможность привлечения доходов клубов от взаимодействия с букмекерами – ведем над этим работу.



- Какую лазейку убрали теперь из регламента по лицензированию?



- Клубы, которые имеют долги, не имеют права создавать потом новое юридическое лицо, как это часто происходит. Будет действовать двухлетний запрет на клубы с таким названием, с этими учредителями и администрацией клуба. А то люди накопляют долги, потом прикрывают клуб и создают новое юридическое лицо. И считают, что они самые умные! А должна быть преемственность. (Михаил ГОНЧАРОВ)