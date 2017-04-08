Виталий Мутко: " Кто пойдет работать спортивным директором за 100 тысяч?"

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что организации сложно найти человека на пост спортивного директора с окладом в сто тысяч рублей в месяц. 31 января пост спортивного директора РФС покинул Николай Писарев.

Напомним, сегодня в одном из отелей Москвы проходит конференция РФС. На ней помимо стратегии развития футбола до 2030 года обсуждали следующие вопросы: исключение футбольных клубов из членов организации, отчет исполкома за 2016 год, отчет контрольно-ревизионной комиссии за 2016 год, изменения в устав РФС, довыборы одного члена исполкома организации и утверждение состава избирательного комитета РФС.

– Мне физически не хватает времени. Я хочу помочь, чтобы потом опять не развалили, – отметил Мутко. – Чтобы долгов не было. У нас Зорков с двумя президентами здесь бамбук курил. Поседел уже! Куликов 50 лет в РФС работает. Погрузили? Не погрузили! Надо самим немножко шевелиться!

Стратегия будет мертвой, если мы не будем иметь четкой концепции ее выполнения и персонал. Я уже говорил про управление. Нам нужны профессионалы, чтобы мы звали адекватных людей. Конечно, я понимаю, когда 110 тысяч генеральный директор получает. Кто пойдет за 100 тысяч работать? Меня журналисты спрашивают: "Когда спортивного директора найдете?" А все кандидаты просят 300-400. За меньше никто работать не хочет. И я должен на шею себе повесить, имея 600 миллионов кредиторской задолженности. (Сергей ЕГОРОВ)