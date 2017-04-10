Виталий Мутко: "Количество неудовлетворительных оценок судьям снизилось"

Президент РФС Виталий Мутко после совещания с судьями, которое состоялось в Доме футбола, подчеркнул, что полностью доверяет рефери, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. На встречу были приглашены 18 главных арбитров: Арсланбеков, Безбородов, Вилков, Галимов, Егоров, Еськов, С.Иванов,Карасев, Лапочкин, Левников, Матюнин, Мешков, Москалев, Николаев, Сельдяков, Соколов, Сухой и пока так и не сдавший тест по физподготовке Федотов.

– Вы полностью доверяете арбитрам? – вопрос Мутко.

– Да. А если кто-то перестанет оправдывать доверие, то есть система отсева и классификации. Вы же видите, некоторые арбитры исчезают и не работают больше. Мы в одном дивизионе уже видели недавно, как судья четыре красные карточки показал. Такой человек, конечно же, больше в профессиональном футболе судить не будет. Но сейчас ведь век технологий, ТВ-трансляций. Я больших проблем не вижу.

– Статистически количество ошибок снизилось?

– Будогосский как раз докладывал на собрании, что количество неудовлетворительных оценок снизилось – в прошлом году на данном этапе их было 28, сейчас – 11. То есть качество судейства растет, стабильность появляется. И молодые ребята тоже приходят. Посмотрите, например, как у нас Сухой недавно отработал! Просто им нужно доверять, чтобы они себя спокойно чувствовали. А если после каждой игры на них начинают "гнать"... Вы же понимаете, что арбитр порой принимает решения мгновенно, и тут есть риск ошибок. Но в целом – все нормально. Пусть команды оценивают собственную работу, а кому оценить действия арбитров, у нас в РФС есть.