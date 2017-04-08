Виталий Мутко: "Кого спасать – менеджеров, которые жуликуют?"

Глава РФС уверен, что многие профессиональные клубы в России не оправдывают своего существования. По его словам, их не посещают зрители, а руководство этих клубов "жуликует".

– Некоторые игры смотришь, приходят полторы-три тысячи, и клубы при этом себя считают профессиональными! В чем смысл тогда? Гонорары платить? Давайте тогда в любители переходите, – отметил Мутко. – А то потом выясняется, что денег нет и надо спасать. А спасать кого? Менеджеров, которые жуликуют? Я три встречи с фанатами "Кубани" провел! Одна администрация уходит – три миллиарда долгов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)