Виталий Мутко: "Кого спасать – менеджеров, которые жуликуют?"

Глава РФС уверен, что многие профессиональные клубы в России не оправдывают своего существования. По его словам, их не посещают зрители, а руководство этих клубов "жуликует".
– Некоторые игры смотришь, приходят полторы-три тысячи, и клубы при этом себя считают профессиональными! В чем смысл тогда? Гонорары платить? Давайте тогда в любители переходите, – отметил Мутко. – А то потом выясняется, что денег нет и надо спасать. А спасать кого? Менеджеров, которые жуликуют? Я три встречи с фанатами "Кубани" провел! Одна администрация уходит – три миллиарда долгов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
сквернослов
Интересно,а какой долг после ухода Мутка останется
14:17
armi
От дурной ГЛАВЫ (РФС) никому проку не будет!!!!!!!!!!!
13:55
rashlim
Не такого слова, Виталя. Есть слово "жульничают". Бог с ним с английским, русский подтянул бы.
13:46
marksan
А Вы кто, г-н Мутко? Такой же менеджер, как и остальные! Только уровень разный! Тогда и ответственность выше у "генералитета менеджмента"!
13:32