Виталий Мутко: "Клубам рекомендовано персонально рассматривать вопрос безопасности в Турции"

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации отметил, что после того как в понедельник вечером в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов, клубам персонально рекомендовано рассматривать вопросы безопасности и базами с агентами, организовывающими сборы в этой стране. По словам вице-премьера правительства РФ, запреты и сокращения для российских клубов вводиться не будут.

– Сформирована ли единая позиция по поводу событий в Турции, где убит посол РФ? Даны ли рекомендации или запреты клубам?

– Должны действовать в том ключе, в котором действует правительство страны. Совершен акт терроризма, естественно, он направлен на дестабилизацию ситуации, ухудшение отношений России с Турцией, ослабить общие усилия по борьбе с терроризмом. Но не ослабят! А что касается отношений с Турцией, то они сворачиваться не будут. Но, исходя из политических установок, никаких запретов и сокращений для клубов никто вводить не будет. Но клубам рекомендовано рассматривать персонально вопросы безопасности с агентами, организовывающими сборы, и базами в этой стране, и исходя из этого принимать решения. К этому надо относиться очень серьезно. (Михаил ГОНЧАРОВ)